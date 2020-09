Alzi la mano chi, in centro a Lugano, non ha mai maledetto uno di quei semafori che per i pedoni non sembrano voler diventare verdi. Alzi la mano chi non ha mai messo in dubbio il QI dei semafori cosiddetti intelligenti. Noi - con la consapevolezza di non poter produrre uno studio scientifico - abbiamo fatto un piccolo test. Cronometro alla mano abbiamo girato il centro e abbiamo registrato tempi d’attesa tutto sommato accettabili. Ma qualche problema l’abbiamo riscontrato. E non siamo gli unici visto che a breve la questione verrà trattata dal Municipio e - vedasi ultimo paragrafo - è probabile che a una quindicina di semafori verranno apportati dei correttivi. «Non nego - conferma il vicesindaco Michele Bertini - la criticità di alcuni punti. Il più emblematico è secondo me il passaggio alla...