Sì alla nuova pianificazione della stazione FFS, ma con due asterischi: la Città dovrà commissionare un’altra perizia sul numero dei posteggi e compensare meglio, a livello di verde, l’eliminazione dei giardinetti di Besso. Sì anche al Preventivo e ai 55,6 milioni per la nuova sede del Dicastero Servizi Urbani. Densa, la seconda delle due sedute del Consiglio comunale di Lugano. Regolati i conti Si comincia da dove si è finito (o meglio non si è finito) lunedì sera: la discussione sul Preventivo, che delinea un disavanzo di 20 milioni. Nessuna sorpresa al momento di votare: la maggioranza approva il bilancio e respinge le proposte di emendamento della sinistra, che chiedeva di stanziare a fondo perso 100 mila franchi a favore delle realtà culturali in difficoltà a causa della pandemia, altri 100 mila per le associazioni e 180 mila per potenziare le Autorità regionali di protezione. «Proposte del genere - critica il municipale Roberto Badaracco - non dovrebbero essere presentate all’ultimo minuto». Deciderà il «Poli» Archiviato il faldone dei conti, la seduta entra nella sua fase più spinosa: il dibattito sulla variante di Piano regolatore che definirà il futuro assetto della stazione e in particolare (perché il tema è ormai un tormentone) sul numero dei posteggi. Sul tavolo ci sono addirittura quattro proposte. Una è quella del Municipio, che prevede 260 posteggi ed è appoggiata, pur con qualche critica, dalla Commissione delle petizioni. Poi c’è quella della Gestione, favorevole a 260 parcheggi più un massimo di 140 da realizzare nella parte Est del comparto, ma solo dopo una verifica del loro fabbisogno da parte del Politecnico federale di Zurigo. Da esso ci si attende una «superperizia indipendente», «che farà stato», per citare due espressioni usate nel dibattito. Super o non super, sarebbe la terza analisi commissionata dal Municipiodopo le due che hanno indicato una necessità di 260 posti. La terza proposta viene dall’Edilizia, che sui posteggi la pensa come la Gestione, in più chiede di compensare la prevista eliminazione dei giardinetti di Besso con aree verdi alberate nelle immediate vicinanze e non solo, come prevede il Municipio, ampliando i parchi del Bertaccio e del Tassino. La quarta visione, promossa dai Verdi, ricalca quella del Municipio in merito ai posteggi e quella dell’Edilizia sulla compensazione dei giardinetti.

Viste le diverse opzioni si deve votare «a cascata», eliminandone una ad ogni giro. Politicamente la situazione è complessa: PS e PPD appoggiano il messaggio municipale; leghisti e liberali radicali sono sparsi fra le proposte della Gestione e dell’Edilizia; l’UDC sta con l’Edilizia, mentre dei Verdi si è già detto.



Kafka e la legge

Affidarsi al «Poli» è un’idea che ha dei buoni numeri, ma non convince Raoul Ghisletta (PS): «Una terza perizia non potrà comunque andare contro il diritto superiore, secondo il quale la fissazione del numero di posteggi è una decisione di competenza cantonale. Siamo in una situazione kafkiana». Parla di legge anche Angelo Jelmini. «Legge - commenta il municipale - che in casi come questo impone di dimostrare un determinato fabbisogno di posteggi. Le due perizie già commissionate non giustificano la presenza di 400 posti auto e la domanda di posteggi a lunga durata per i pendolari va soddisfatta all’esterno della città: lo dice il Piano direttore».



Esecutivo KO al secondo round

Quello di Jelmini è l’ultimo intervento. Spenti i microfoni, i consiglieri comunali mettono mano ai pulsanti. Al primo giro viene eliminata la proposta dei Verdi, al secondo quella del Municipio, mentre nella votazione finale la visione dell’Edilizia (superperizia più compensazione dei giardinetti) ha la meglio su quella della Gestione.



Regalo ai Servizi urbani

Lasciatosi alle spalle (per ora) il tema della stazione, il plenum si tuffa in un altro progetto di peso: quello da 55 milioni per la nuova sede del Dicastero Servizi Urbani al Piano della Stampa. A far discutere è soprattutto il suo costo, visto che il Municipio, chiedendo il credito per la progettazione, aveva ipotizzato un investimento totale di 40 milioni. Ora siamo a 60. «Un modo di fare scandaloso» incalza il leghista Lukas Bernasconi. «Per il futuro - dice Ferruccio Unternährer (PLR) - il Municipio dovrà dire chiaramente se quella effettuata in fase di progettazione, come in questo caso, è una stima sommaria. Il progetto in ogni caso dà una risposta definitiva alle esigenze del DSU, che assicura la pulizia e la manutenzione del territorio». Alla fine, nonostante la cifra, c’è una pioggia di luci verdi.