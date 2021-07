Il Municipio di Lugano ha licenziato all’attenzione del Consiglio comunale un credito di 27,85 milioni di franchi per la realizzazione del nuovo centro scolastico in zona La Santa, a Viganello. L’attuale centro scolastico è vetusto ed è costituito da più costruzioni non unitarie, frutto di ampliamenti e sopraelevazioni riconducibili a tempi diversi.

Il nuovo centro, oltre a essere un tassello essenziale del comprensorio scolastico Monte Brè, rappresenterà un importante spazio d’aggregazione di qualità a favore di tutta la popolazione del quartiere.

Il progetto ARIA – aggiudicato con concorso internazionale nel 2018 a Epure Architecture et Urbanisme (capofila) con l’architetto Enrico Garbin e un gruppo interdisciplinare di specialisti – è stato approfondito e affinato per rispondere alle esigenze tecnico-funzionali espresse dai diversi servizi cittadini coinvolti.

L’intervento urbanistico propone una soluzione con un unico edificio lungo via Sara Frontini. Lo stabile è organizzato su tre livelli fuori terra e uno interrato. Il pianoterra è diviso fra palestra, scuola elementare e asilo nido. Tra questi tre elementi si sviluppano i passaggi coperti che garantiscono gli accessi alle differenti funzioni e permettono di creare spazi esterni coperti per le attività didattiche principali (ricreazione, pause ecc.) e per le attività di quartiere. Al primo piano sono presenti i locali dedicati alla Polizia di quartiere, la scuola elementare e la scuola dell’infanzia. Al secondo piano si trovano i locali dell’Amministrazione comunale, i locali della scuola elementare e la seconda sezione della scuola dell’infanzia. Il piano interrato è dedicato a palestra, archivi e locali tecnici.

Il nuovo edificio ottempererà lo standard Minergie®-A-ECO. Tutte le scelte edilizie sono state concepite per minimizzare le dispersioni caloriche ed è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Inoltre il progetto sviluppato interesserà vari livelli di intervento, fra cui una fascia arborea e arbustiva per creare una continuità ecologica e di ombra lungo i percorsi esterni urbani, un cortile dove si ricrea il campo da basket e alcuni giardini tematici per attività ludiche e di socializzazione.

Il messaggio municipale per la costruzione del nuovo centro scolastico con la richiesta di credito viene trasmesso all’attenzione del Consiglio comunale per approvazione.

