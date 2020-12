Quattro agenti sotto indagine

Come anticipato e riportato dal portale della RSI, quattro poliziotti della Polizia cantonale sono stati indagati per abuso di autorità e lesioni colpose gravi per aver colpito con un proiettile di gomma un tifoso del FC Lugano il 5 agosto del 2017 all’esterno dello stadio di Cornaredo. L’uomo era stato ferito ad un occhio ed ha riportato danni permanenti alla vista.