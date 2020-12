La trota lacustre è tornata a riprodursi naturalmente nel Vedeggio tra Rivera e Lamone-Cadempino. A quasi quattro anni dall’inquinamento che aveva praticamente desertificato il corso d’acqua per oltre un chilometro, la vita sembra finalmente essere tornata grazie al lavoro volontario delle sezioni pescatori Vedeggio e Agno-Bacino Sud in collaborazione con l’Ufficio Caccia e Pesca. Ad annunciarlo un soddisfatto Maurizio Costa, presidente della Società pescatori Ceresiana di cui fanno parte le citate sezioni, sulla base di puntuali verifiche che hanno permesso di osservare lungo quel tratto diversi letti di frega realizzati dalla trota lacustre, in risalita dal lago, per deporre le uova.

Il cedimento e il cemento nell’acqua

L’inquinamento, uno dei più gravi rilevati in Ticino nell’ultimo ventennio, risale al gennaio del 2017 ed era stato provocato da un cantiere per la costruzione del basamento di un pilone dell’alta tensione in territorio di Mezzovico. Il cassero di legno realizzato per accogliere il cemento liquido versato da una betoniera aveva improvvisamente ceduto, riversando il contenuto nel fiume. L’impresa ticinese che si stava occupando dei lavori aveva immediatamente dato l’allarme, ma ormai il danno era fatto.

Flora e Fauna sparite per un chilometro

La presenza di cemento nell’acqua aveva provocato la moria totale di fauna e flora ittiche per oltre un chilometro e i pochi pesci trovati ancora vivi presentavano lesioni tali da precluderne la sopravvivenza. I responsabili dell’Ufficio Caccia e Pesca in quei giorni avevano parlato di un vero e proprio disastro ecologico. L’inchiesta avviata dal Ministero pubblico e durata oltre un anno e mezzo era poi sfociata in alcune condanne e multe pecuniarie nei confronti dei responsabili. «Negli scorsi tre anni - spiega Costa - dopo aver constatato che il letto del fiume si era pian piano ripulito, i volontari delle due sezioni hanno immesso uova e avannotti di trota lacustre e di trota fario prodotti nello stabilimento di Maglio di Colla. E durante successive ispezioni abbiamo potuto constatare in tutta l’area segnali importati a conferma del ritorno della trota lacustre per la riproduzione naturale, ciò che fa oggi ben sperare in una veloce ripresa dell’ambiente fluviale».

L’episodio del 2017 è stato sicuramente il peggiore tra i molti, troppi, casi di inquinamento che hanno colpito il Vedeggio nell’ultimo ventennio. «Ma al di là dei danni causati all’ambiente - prosegue il nostro interlocutore - quello che ancora oggi ci lascia perplessi è la lentezza dell’inchiesta penale e le sanzioni praticamente irrisorie (si parla di multe di poche centinaia di franchi, ndr.) rispetto alla portata del disastro causato, seppur in modo accidentale. In un attimo abbiamo visto andare in fumo il lavoro e l’investimento fatto per anni a favore del fiume, nella speranza di poter osservare i pesci tornare a risalire la corrente per riprodursi. Mi sembra che ci siano ancora delle falle nella legge e forse i politici dovrebbero impegnarsi a proporre dei cambiamenti». «Alla fine comunque - conclude Costa - solo il lavoro volontario dei pescatori coadiuvati dall’Ufficio Caccia e Pesca ha consentito di riparare almeno in parte il grave danno subito dalla natura. C’è solo da sperare che la grande sensibilizzazione che il Cantone sta facendo su pressione dei pescatori nelle aree più industrializzate del Ticino porti i suoi frutti».

