Nel motivare brevemente la sentenza, il giudice delle Assise criminali Amos Pagnamenta, che già lo aveva condannato per fatti analoghi nel 2015 ha detto che «già allora la Corte aveva espresso l’auspicio che l’imputato seguisse una terapia. Ora sta seguendo un trattamento ambulatoriale in carcere, ma non è sufficiente, malgrado qualche segnale incoraggiante, perché alla sua scarcerazione non sarebbe più obbligato a proseguirlo e potrebbe decidere di smetterlo, concretizzando un alto rischio di recidiva. Necessita pertanto di un trattamento stazionario». La pena è stata dunque sospesa affinché si possa esser certi che l’uomo venga curato finché giudicato guarito.