A Lugano sono stati posati quattro nuovi defibrillatori. A Gandria e Pazzallo i dispositivi sono stati installati all’esterno delle ex Case comunali dei due quartieri. A Ruvigliana il sistema salva-vita è stato installato in via Massago, mentre a Lugano Centro ha trovato spazio – grazie al prezioso contributo dell’azienda Protectas SA – in via Bertaro Lambertenghi 5.