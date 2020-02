È come provare a svuotare una vasca che ha il rubinetto ancora aperto. E nel nostro caso l’acqua scorre copiosa. Il 31 dicembre 2019, a Lugano, secondo le statistiche forniteci dalla Sezione della circolazione del Cantone, risultavano immatricolate 43.923 automobili, 3.941 in più rispetto al 2018 e 7.724 in più rispetto al 2017, mentre a livello ticinese la tendenza è inversa: 228.650...