«Quella ventina di abusi ha causato danni importanti alla giovane vittima. Il suo futuro è già oggi fortemente ipotecato dall’odioso comportamento di chi avrebbe dovuto proteggerla». È con queste parole che il giudice delle Assise criminali Mauro Ermani ha condannato a sei anni e sei mesi di carcere (e a 10 d’espulsione) un 29.enne brasiliano reo di aver abusato più volte della figlia della compagna per quasi un anno e mezzo, quando la piccola aveva solo nove anni, passando dai toccamenti alla masturbazione e a un’istanza di violenza carnale. L’uomo era reo confesso. La procuratrice pubblica Pamela Pedretti chiedeva una condanna pari a 7 anni e 6 mesi, l’avvocato difensore Gaia Zgraggen al massimo 5 anni.

«Abusare di una bimba di cui si ha di fatto l’affidamento è particolarmente riprovevole e abietto – ha continuato Ermani. – L'imputato si è bellamente fregato dei danni che poteva causare alla vittima e ha abusato di lei in modo scaltro, conscio delle difficoltà della madre e del fatto che difficilmente la piccola l’avrebbe denunciato. Il suo comportamento processuale fino al verbale finale ha travalicato l’esercizio dei propri diritti costituzionali: un conto è mentire, un altro screditare la vittima e cercare di depistare le indagini».

Dopo aver negato gli addebiti per cinque mesi dopo l'arresto, avvenuto a inizio 2019, l’imputato aveva reso una confessione piena. Fatto riconosciuto dalla Corte: «Il suo mutato atteggiamento ha liberato la vittima dal fardello di non essere cresciuta. E giova il riconoscimento del danno, segno di un primo, molto timido, segnale di assunzione di responsabilità». L’uomo si è infatti impegnato a versare 15.000 franchi alla piccola come torto morale. La Corte, infine gli ha anche imposto un trattamento ambulatoriale, dato che soffre di un disturbo di personalità misto con tratti narcisistici e psicopatici.