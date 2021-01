Alzi la mano chi, passando sulla strada cantonale a Rivera o a Taverne e vedendo tutti quegli stabili fatiscenti, non ha pensato almeno una volta «l’è propri brüt». Edifici vecchi, decadenti, a volte trasformati in depositi di materiale a cielo aperto. Vetri rotti, automobili sfasciate, case e officine la cui ultima mano di vernice risale probabilmente al 1958. Sono costruzioni perlopiù private, è vero, ma anche il pubblico a volte ci mette del suo. Pensiamo alla stazione FFS di Rivera e a quella facciata verde pistacchio. Ormai sbiadita e che da tempo si scrosta. Stazione che, posta com’è all’entrata del paese, avrebbe bisogno di un restyling (restyling che, per la cronaca, è previsto). Non si tratta unicamente di estetica. In questi anni tanto si parla di recuperare il territorio e di correggere...