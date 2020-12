La parte che è apparsa più debole dell’ingegnoso piano con cui un ex consulente della Banca Raiffeisen di Lugano è riuscito a sottrarre 15 milioni dai conti di alcuni clienti e scappare a Panama, era il doversi fidare di sconosciuti contattati sul dark web, una porzione di internet non raggiungibile tramite i normali motori di ricerca e sovente usata per scopi illeciti. Sul dark web l’uomo aveva infatti trovato qualcuno disposto a farsi versare su propri conti il maltolto, con la promessa poi di convertire il denaro e ritornarglielo sotto forma di criptovaluta, dietro un compenso di 100.000 franchi circa. Denaro che era però stato bloccato dalle Autorità (ma all’appello mancano ancora sei milioni finiti su un conto in Tunisia), vanificando gli sforzi dell’ex consulente, che si era in seguito costituito. Ma, come appreso dal Corriere del Ticino, anche se fosse andato tutto bene, il ticinese non sarebbe probabilmente mai riuscito a rientrare in possesso dei soldi. Perché li aveva dirottati sui conti di uno che di truffe sembra intendersene: Swagg Man, nome d’arte di un trapper (la musica trap è un sottogenere dell’hip hop) franco-tunisino di una certa fama, celebre anche per essersi tatuato in fronte il logo di Louis Vuitton. Malgrado centinaia di messaggi preparatori, l’uomo condannato martedì si sarebbe dunque affidato alla persona sbagliata.

Alias Iteb Zaibet

Come è entrato Swagg Man in questa vicenda? Durante il processo a carico dell’ex consulente, si è appreso che il ticinese aveva bonificato l’ingente maltolto in parte su una relazione bancaria tunisina intestata a tale Iteb Zaibet, che è il vero nome di Swagg Man. Potrebbe trattarsi di semplice omonimia, ma il nome Zaibet riappare anche in relazione al resto del malloppo, bonificato dal ticinese sui conti di una società americana, la Luxury Properties Inc. con sede in Florida. Società aperta nell’ottobre 2018 (pochi mesi prima della truffa, avvenuta sotto Natale) e il cui presidente è Iteb Zaibet. Come segretaria figura invece Lolita Rebulard, compagna da anni di Swagg Man. A titolo abbondanziale, inoltre, il trapper abita da un decennio a Miami.

Fra musica e presunte frodi

Swagg Man ha cominciato a farsi notare nel 2009, quando ha caricato i suoi primi video su YouTube; video che da subito ne hanno caratterizzato l’immaginario di persona venuta dal nulla e capace di arricchirsi con la musica. Che poi questo sia vero, è opinabile: il trapper è stato negli anni colto più volte a mentire sulle sue origini, arrivando anche ad affermare di essere brasiliano e che i suoi genitori erano morti in un incidente aereo. Sia come sia, complice anche una grande accessibilità verso i propri fan sui social media, la sua sfera d’influenza è progressivamente cresciuta. A oggi la sua pagina Facebook conta quasi 2,5 milioni di follower, quella Instagram 720.000 e il suo videoclip più di successo su YouTube è stato visto oltre 17 milioni di volte. La sua storia di successo, tuttavia, nasconde anche delle ombre: c’è il forte sospetto che abbia operato numerose truffe ai danni dei suoi fan, riuscendo a sottrarre loro centinaia di migliaia di franchi, tanto che in Francia è stata anche creata un’associazione d’aiuto e sostegno alle sue presunte vittime (Swag Auxilium, si chiama). In particolare Swagg Man avrebbe convinto diverse persone a dargli soldi con la promessa di triplicarli e ritornarglieli. Soldi che si sarebbe poi tenuto. Ma le modalità con cui alleggeriva i fan sarebbero state numerose (e tutte ancora da provare in tribunale). Sfruttava, in altre parole, la sua fama e la sua ventilata agiatezza per fare parvenza di essere persona degna di fiducia.

Un arresto un po’ ticinese?

Swagg Man si trova in carcere in Tunisia dall’estate del 2019, in attesa di processo. E a far scattare le manette sarebbe stata la magistratura ticinese, almeno indirettamente. Nel suo ultimo messaggio sui social Swagg Man ha infatti detto: «Scrivo in viaggio verso il tribunale per incontrare il giudice... Sono sospettato di aver riciclato denaro, un sospetto evocato da una semplice analisi della Banca centrale tunisina in seguito a un versamento effettuato sul mio conto di 6 milioni di euro». Una cifra che corrisponde a quella versata dall’ex consulente sul conto di Zaiteb.

Tornando al processo a carico del ticinese, in aula il sostituto procuratore generale Andrea Maria Balerna aveva detto che era stata avanzata una richiesta rogatoriale alla Tunisia, alle quali però le Autorità locali non hanno mai dato seguito. Vi è però il forte sospetto che l’abbiano vista e abbiano agito: se non restituendo i soldi, facendo arrestare Swagg Man e accusandolo di riciclaggio. Le date infatti collimano con questa ricostruzione. Da noi contattato il Ministero pubblico ha riferito di essere al corrente che in Tunisia si sta procedendo contro Swagg Man per fatti inerenti alla truffa Raiffeisen e che il trapper era noto agli inquirenti ticinesi.

Sapeva chi era?

Non è invece chiaro se l’ex consulente ticinese sapesse di avere a che fare con una persona famosa. Di primo acchito sembrerebbe di no. Ma, visto che il modus operandi del trapper era quello di sfruttare la sua fama per carpire la fiducia delle persone, è anche possibile che a un certo punto abbia spiegato chi fosse al ticinese. Maggiori certezze potrebbe giungere dal processo a carico di Swagg Man in Tunisia che, a conoscenza di chi scrive, non si è ancora celebrato. Il trapper è tuttora in carcere nel Paese nordafricano.

