A nessuno piace scoprire che l’opera per cui dovevi pagare cento ti è costata centocinquanta. Nemmeno in politica. E per questo per i Municipi i sorpassi di spesa sono materia delicata, capace di scoppiare fra le mani. Basti pensare a quanto è successo a Bellinzona, dove la questione tiene banco da mesi. O, più in piccolo, a Lugano, dove i costi lievitati del progetto per costruire la nuova sede del DSU (non tecnicamente un sorpasso di spesa, ma il principio alla base è lo stesso), hanno fatto storcere il naso a parte del Legislativo, che ha invitato il Municipio a starci più attento in futuro. Negli scorsi mesi anche altri quattro Comuni del Luganese si sono dovuti chinare sulla tematica, con risultati diversi.

Quando non ci sono problemi

Il Consiglio comunale di Taverne-Torricella ha dato luce...