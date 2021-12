Hanno sfruttato gli operai che assumevano al punto di commettere il reato di usura oppure hanno offerto loro un lavoro che permettesse di vivere degnamente? La Corte presieduta dal giudice Marco Villa ha optato per la prima opzione, condannandoli a una pena sospesa.

In un periodo in cui il tema del salario minimo e dei contratti collettivi di lavoro è all’ordine del giorno, il processo celebrato oggi di fronte a una Corte delle Assise correzionali di Lugano, riunitasi a Mendrisio, può essere considerato un esempio di come i limiti possano essere da una parte oggettivi e evidenti, ma da un’altra sottili. Perché non rispettare i contratti mantello è una questione, ma commettere un reato penale talvolta un’altra.

Facciamo un passo indietro, alla sbarra sono comparsi due italiani, un uomo di 45 anni e una donna di 53. Coppia nella vita e fino a qualche anno fa anche nel lavoro. I due insieme, lui in qualità di titolare e lei di impiegata di una ditta edile attiva soprattutto nel Luganese, erano accusati di usura qualificata perché commessa per mestiere, subordinatamente di usura, per aver sfruttato lo stato di bisogno e/o l’inesperienza di almeno 18 operai alle dipendenze della società tra il dicembre 2015 e il settembre 2017. Nello specifico di aver pagato gli operai offrendo loro una retribuzione oraria tra i 9 e i 15 euro, quando il contratto collettivo di lavoro nel settore edile prevede retribuzioni superiori ai 30 franchi. Agendo in questo modo hanno versato ai 18 dipendenti 268.262,02 franchi anziché 486.065,26 franchi, creando una sproporzione economica di circa il 45%, si legge nell’atto d’accusa.

«Tipico alle nostre latitudini»

Il nocciolo della questione, e del dibattimento, è ruotato attorno ai requisiti indispensabili per la configurazione del reato di usura. Affinché il reato sia tale è infatti necessario che sia sfruttato lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona, creando vantaggi pecuniari a chi commette i fatti. Per Moreno Capella, rappresentante dell’accusa pubblica, non vi erano dubbi: «Questo è uno schema classico alle nostre latitudini. Nel contratto firmato risulta uno stipendio in linea con le norme in vigore, ma poi si stipula un secondo contratto orale con cui ci si accorda per una paga oraria diversa e inferiore a quella messa nero su bianco. In busta paga infine si indicano meno ore di quelle effettivamente lavorate, così la cosa sembra lecita». Per l’accusa le persone assunte si trovavano «in uno stato di grave difficoltà e ristrettezza economica», ha aggiunto illustrando le situazioni personali di più di un assunto e prima di chiedere rispettivamente 24 mesi (per l’uomo) e 21 mesi (per la donna) sospesi per un periodo di prova di 2 anni.

Paga da vita «dignitosa»?

Per gli imputati il requisito per assumere non era invece in alcun modo lo stato di bisogno, presunto, dei lavoratori, bensì «che potessero iniziare subito. Quando li assumevo dicevo loro che non avrei potuto pagarli quanto indicato nel contratto mantello del settore, però prendevano anche 2-3 volte i salari italiani nell’edilizia. Mi assicuravo che la mia paga gli avrebbe permesso di vivere in modo dignitoso in Italia» ha detto il 45.enne. La 53.enne ha invece evidenziato come il processo decisionale fosse a lei estraneo. Gli avvocati difensori hanno quindi chiesto il proscioglimento. «Il requisito per assumere non era lo stato di bisogno, bensì la disponibilità a lavorare immediatamente» ha ribadito Rocco Taminelli, rappresentante del 45.enne. «La mia assistita era estranea alle assunzioni e veniva a conoscenza dei salari solo a cose fatte, al momento di redigere contratti» ha invece evidenziato Davide Pedrotti, difensore della 53.enne.

La sentenza

Le motivazioni degli avvocati difensori non hanno però convinto la Corte, che ha ritenuto i due colpevoli di usura aggravata perché commessa per mestiere. Ma non per tutti i 18 operai indicati nell’atto d’accusa. Per Villa lo stato di bisogno è stato sfruttato in 10 casi. «Loro hanno accettato il lavoro solo perché avevano bisogno e non avevano alternative. La ditta «familiare» dei due imputati riusciva a essere concorrenziale soltanto grazie a questo sistema di assunzioni», ha detto Villa condannando i due a rispettivamente 20 mesi (lui) e 19 mesi (lei) sospesi per 2 anni e a 5 anni di espulsione dalla Svizzera.

