In un capannone in via Industria a Lamone è stata segnalato, quest’oggi dopo mezzogiorno, un forte odore proveniente dal piano interrato. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Lugano con gli specialisti dell'Unità Chimica che hanno appurato la presenza di una sostanza a base di ammoniaca presente in un pozzetto di un tombino. La zona, riporta Rescue Media, è stata isolata ed in seguito bonificata con le apposite attrezzature in dotazione ai pompieri. Nessuno sarebbe rimasto ferito e al momento le cause del sinistro non sono note. La polizia ha aperto un'inchiesta per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.