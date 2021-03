«Quel posto doveva sparire». Ossessionata dalla morte violenta di Matteo Cantoreggi, ha provato a esorcizzarla dando fuoco al luogo in cui era avvenuto il delitto: la pensione La Santa. È questo in estrema sintesi quanto successo la notte del 28 dicembre 2019 a Viganello. L’autrice dell’incendio, una 29.enne del Luganese, è oggi in aula, dove il presidente della Corte delle assise criminali Mauro Ermani deve dare non un giudizio di colpevolezza, bensì esprimersi su un’istanza di misura. La donna infatti gode di una totale scemata imputabilità, in quanto quando ha commesso il crimine non era in grado di valutare le conseguenze delle sue azioni. Il procuratore pubblico Pablo Fäh ha quindi proposta che alla 29.enne venga comminata una misura terapeutica stazionaria in una struttura chiusa.

«Nella mia mente continuavo a vedere la scena di queste due persone che picchiavano Cantoreggi. Mi sono fatta il mio film e sentivo molta rabbia», ha detto la donna in aula, che ha definito la vittima «un conoscente». E per esorcizzare questa rabbia, dopo aver bevuto e consumato cocaina, quel 28 dicembre ha preso un taxi e si è recata alla Pensione La Santa di prima mattina. Ha osservato la struttura per un’ora e poi ha deciso di entrare. Prima ha provato a dare fuoco alla porta d’ingresso, poi a della carta igienica nei bagni. Senza successo. Si è allora spostata nei bagni al primo piano, dove è infine riuscita ad appiccare le fiamme alla tenda di una doccia. Il fumo si è rapidamente sprigionato su tutto il primo piano; nel frattempo la donna è scesa in strada in stato agitato fermandosi davanti alla pensione, dove è poi stata presa in consegna dalla polizia e ammettendo subito di essere l’autrice dell’incendio.

La 29.enne, è poi emerso dall’inchiesta, aveva già espresso le sue intenzioni nei giorni precedenti a conoscenti e amici, ma non era stata creduta. In alcuni messaggi ha detto anche che intendeva uccidere gli ospiti della pensione («Comunque sono tutti tossici schifosi»), ma ha in seguito fornito dichiarazione contrastanti al riguardo, affermando anche che voleva «solo bruciare qualcosa». «Non voleva uccidere nessuno, solo esternare il suo dolore», ha ribadito la sua legale Alessia Angelinetta, che ha chiesto che la donna sia sì seguita a livello psichiatrico e psicologico, ma al contempo reintrodotta in società.

L'incendio, secondo la valutazione di Fäh, «ha creato una situazione di pericolo concreta per l’incolumità degli ospiti: una parte nel primo piano era satura di fumo, tanto da essere inaccessibile, e nel vano delle scale al secondo piano il fumo era già così denso da impedire di respirare e si stava insinuando nelle camere». Un’ospite del secondo piano è infatti dovuta essere evacuata dai pompieri. Conclude Fäh: «Benché nessuno degli ospiti è rimasto intossicato, se l’incendip non fosse stato scoperto tempestivamente e i soccorsi non fossero intervenuti rapidamente, difficilmente la maggior parte degli ospiti sarebbe uscita incolume dalla pensione».

Quello alla Pensione La Santa non è peraltro il primo incendio appiccato dalla donna, è emerso in aula. Già nel marzo del 2019 aveva dato fuoco a delle sterpaglie sull’argine del Cassarate. In quell’occasione il procedimento penale a suo carico era stato abbandonato in quanto era stata ritenuta incapace al momento dei fatti. Un procedere giuridicamente errato, secondo il giudice Ermani, che ha sottolineato che a norma di legge non andava fatto un abbandono, ma si doveva chiedere un’istanza di misura già allora. Se lo si fosse fatto, probabilmente non vi sarebbe stato l’incendio alla pensione La Santa.

La 29.enne, afferma una perizia, soffre di un disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline, che peggiora con l’assunzione di alcol e un disturbo misto delle capacità scolastiche. Negli ultimi quindi anni è già stata ricoverata in 38 occasioni per scompensi psichiatrici e atti autolesivi, spesso coattamente. «Se quel 28 dicembre la consapevolezza dell’illiceità del gesto era presente in lei, la capacità di valutare era completamente scemata per quanto riguarda l’incendio», dice la perizia.

La decisione della Corte è attesa verso le 17.

