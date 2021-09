Da allora non sono mancate, nel Ceresio, le catture di questa specie. Avvistamenti che, però, si sono sempre limitati alla zona tra Figino e Agno, andando verso Ponte Tresa. Mercoledì mattina, invece, il siluro ha «sconfinato». Ad accorgersene è stato il pescatore semiprofessionista Ezio Merlo che, lunedì notte, ha posato le reti in territorio di Melano. «Ho messo delle reti abbastanza grosse – ci spiega – per pescare qualche lucioperca e qualche tinca». Martedì mattina, una volta ritirate le reti, ecco la sorpresa: «Ho trovato nelle maglie un siluro di circa un chilo e mezzo». Così a sud del lago questo tipo di pesce non si era mai spinto. E la cosa, tra gli addetti ai lavori, preoccupa. Tra questi, evidentemente, i pescatori.

«L’argomento ‘siluro’ è all’ordine del giorno della prossima seduta della Commissione consultiva della pesca, prevista martedì prossimo» ci confida il presidente della FTAP, la Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca, Urs Lüchinger. Dunque, la prossima settimana, i rappresentanti della FTAP, dell’Assoreti e del Dipartimento del territorio tratteranno la questione. Anche perché, spiega il presidente, «il siluro preoccupa eccome. Nel Verbano è già un problema – ravvisa – che si prova a risolvere mediante l’abbattimento di questi pesci». Insomma: «Gli danno la caccia». Come? «Con catture mirate al fine di contenere questa specie invasiva, pericolosa per l’ittiofauna in generale». Sebbene nel Ceresio la sua presenza sia ancora tutto sommato discreta, il fatto di avere pescato un siluro a Melano dimostra come «ormai si stia espandendo». Ed è soprattutto per questo motivo che, durante la riunione della prossima settimana, «chiederemo di individuare quali siano le strategie possibili per contenere la diffusione di questa specie indesiderata». Indesiderata, già. Ma com’è arrivata nel Ceresio? Le ipotesi sono due: la prima è che qualcuno abbia volontariamente immesso il siluro, inconsapevole dei rischi che andava a creare all’ecosistema. La seconda, invece, è che sia risalito dal Verbano al lago di Lugano lungo la Tresa, grazie anche alle scale di monta predisposte per i pesci autoctoni.