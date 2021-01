Passando di là, torna in mente quella traiettoria fatale. Siamo agli svincoli autostradali di Lugano Sud e il luogo che abbiamo attraversato è quello in cui un uomo di cinquant’anni, lo scorso 16 aprile, perse il controllo della sua auto finendo nel prato a sinistra della carreggiata e poi giù nella vicina scarpata. Per lui non ci fu niente da fare: morì sul posto a causa delle ferite riportate. Colpito forse da un malore, l’automobilista uscì di strada in un punto sprovvisto di barriere: un varco che non è ancora stato chiuso. Lo sarà tra circa un anno e mezzo.Come era successoIl dramma si consumò verso le 16 in territorio di Pambio Noranco, poco prima del bivio che conduce da una parte alla stazione di servizio di Pazzallo e dall’altra a Paradiso. Il conducente, un cittadino italiano della...