«Sedici mesi da espiare al penitenziario cantonale della Stampa ed espulsione per 5 anni dalla Svizzera»: è questa la sentenza pronunciata oggi nei confronti di un trentenne rumeno ritenuto colpevole di tre reati (ripetuti furti d’auto e abuso della licenza e delle targhe, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti), mentre un quarto lo ha visto prosciolto dall’accusa di messa in circolazione di monete false per un importo di 200 euro (non è stato infatti dimostrato un coinvolgimento personale).

Per il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, Amos Pagnamenta, nel comportamento dell’imputato, da sei anni implicato in attività illecite, non sono stati ravvisati «segni di pentimento o di voler cambiare vita». A maggior ragione se si considera che un furto d’auto è avvenuto il giorno dopo essere uscito dal carcere per una precedente condanna.

I fatti incriminati ora da espiare si sono svolti tra maggio e settembre 2020, quando lungo un periplo che lo ha visto passare da Wangs (Canton San Gallo) per raggiungere Monte Carasso, Lugano-Davesco, Minusio e Gordola, il 30.enne rumeno ha sottratto 4 vetture di grossa cilindrata a rivenditori d’auto per un valore complessivo di 194.375 franchi. Oltre a ciò, l’uomo ha proceduto a sostituire le targhe ai veicoli, mentre in un caso – a “gratis” - ha rifornito di carburante una delle vetture rubate lasciando di stucco gli addetti del distributore di benzina. Atti ritenuti sì di «media gravità» dal presidente della Corte, ma «gravi a livello soggettivo perché in 4 mesi la rivendita dei veicoli le ha fruttato oltre 10 mila franchi, molto più di quanto guadagnerebbero molte persone nel suo Paese». Il giovane rumeno è stato infine condannato anche per aver fatto uso di un imprecisato quantitativo di marijuana acquistata al Parco Ciani di Lugano da ignoti spacciatori.

Una vita complicata, quella del 30.enne, residente a Bucarest, celibe, agente di sicurezza senza impiego fisso, né fissa dimora, da 6 anni coinvolto in furti: «per mero egoismo», ha affermato il procuratore pubblico Nicola Respini; «per una questione di sopravvivenza», ha risposto Marilisa Scilanga, avvocato difensore. Azioni che lo hanno portato a vivere in carcere 4 anni e mezzo della sua vita per colpi commessi in Romania, Germania, Slovacchia, Spagna e Svizzera. Cui ora si aggiungeranno altri 16 mesi, più l’espulsione dal nostro Paese per almeno 5 anni.

