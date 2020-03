Quattordici mesi di detenzione sospesi per un periodo di prova di due anni. Tanto è costata una corsa in auto ad un 34.enne della regione, condannato oggi pomeriggio per infrazione grave alle norme della circolazione e guida in stato di inattitudine dalla Corte delle assise correzionali di Lugano presieduta dal giudice Mauro Ermani. L’uomo, difeso dall’avvocato Ivan Marci, nell’autunno 2018 era stato beccato mentre andava a 103 chilometri orari lungo via Massagno a Canobbio, dove il limite è di 50 chilometri all’ora. Al 34.enne, che era pure in stato di ebbrietà con lo 0,98 per mille, è stata ritirata la patente per due anni. In aula si è detto pentito e ha spiegato che credeva che su quella strada il limite fosse di 80 e non di 50 km all’ora. L’atto d’accusa è firmato dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni.