Circa tremila abitanti, un Municipio a cinque seggi e un Consiglio comunale di 25 membri. Sono i numeri di Medio Vedeggio, il nuovo Comune aggregato che potrebbe sorgere se i cittadini di Bedano e Gravesano si esprimeranno positivamente in votazione consultiva il prossimo 18 ottobre. Secondo i sindaci, l’aggregazione porterebbe con sé molti vantaggi. «Siamo due Comuni sullo stesso piano, con un numero simile di abitanti», dice il sindaco di Bedano Dario Fraschina. «Con l’aggregazione gli abitanti ne guadagneranno in servizi e per gli investimenti che si potranno fare unendo le forze». Dello stesso avviso il collega di Gravesano Maurizio Anghileri: «Il nostro obiettivo era ed è di proporre un progetto a misura d’uomo, sostenibile territorialmente, finanziariamente forte, innovativo in infrastrutture,...