Fra l’estate del 2017 e la primavera del 2018 un allora 19.enne italiano di Como, con un complice, avrebbe sottratto almeno una dozzina di biciclette (soprattutto mountain bike, elettriche e non) da garage e abitazione del Luganese, non disdegnando qualche puntata nel Mendrisiotto. Questo, almeno, quanto si legge sull’atto d’accusa stilato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni. Il processo a carico dell’oggi ventenne si sarebbe dovuto tenere oggi, ma il giovane non si è presentato, e la sua legale, avvocata Debora Deias, ha detto che non risponde più ai suoi solleciti. Di conseguenza il procedimento è stato riaggiornato al 16 marzo.

L’imputato è accusato in via principale di furto aggravato (subordinatamente di furto semplice): in tutto le bici che avrebbe sottratto avevano un valore complessivo di oltre 50.000 franchi, ma venivano rivendute per 100 o 150 euro l’una. Dunque fino a un cinquantesimo del loro reale valore.

I furti venivano compiuti in autorimesse, cantine e tettoie adiacenti a case e appartamenti in cui risiedevano i legittimi proprietari delle bici. Da notare che si parla di scasso per un solo episodio, cosa che fa supporre che negli altri casi il giovane e il suo complice non abbiano dovuto manomettere alcunché per entrare in possesso delle bici.

Garzoni propone una pena di sei mesi sospesi e l’espulsione per cinque anni dalla Svizzera. L’ultima parola spetterà però alla Corte delle assise correzionali il 16 marzo. Che l’imputato sia presente o meno.

