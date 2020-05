Il capo del Dipartimento del Territorio Claudio Zali non è rimasto in silenzio davanti alle aspre critiche dei sindacati in merito alla decisione del Consiglio di Stato di non partecipare alla discussione - richiesta dagli stessi sindacati - di un piano sociale a favore dei dipendenti di Lugano Airport. «Sono lacrime di coccodrillo - ha esordito il consigliere di Stato da noi contattato - non ho nulla contro l’OCST, mentre non posso dimenticare che un aderente a Unia è stato fra i promotori di uno dei due referendum contro il sostegno pubblico a Lugano Airport. Se fossi il suo datore di lavoro, lo licenzierei in tronco». In merito al piano sociale, Zali ribadisce la questione della legalità: «Sono rammaricato per i dipendenti di LASA, ma non possiamo fare favoritismi fra loro e i licenziati di altre ditte. Stesso discorso per le richieste di ricollocamento in aziende pubbliche: ci sono procedure da rispettare». Questo sul piano giuridico.