I loro nomi, molti ormai illeggibili, sono stati incisi nella pietra. Tra di essi anche quello di Pietro Capelli, primo direttore dell’Ospedale, ferito mortalmente in Trentino nel 1916. Il memoriale fece discutere perché c’è chi ci vide un tentativo di propaganda fascista. Era appunto il novembre del 1926, il mese in cui Mussolini sciolse i partiti, le associazioni e i giornali che contestavano il regime. Emblematico il titolo in prima pagina di Libera Stampa: «Monopoli infami!». Si denunciava come in Italia (e di riflesso tra gli italiani in Ticino) i fascisti stessero tentando di monopolizzare il patriottismo, la storia e il dramma della Prima guerra mondiale, infilandosi anche tra le associazioni dei reduci. E proprio alcuni reduci italo-ticinesi presero carta e penna e dichiararono che non avrebbero partecipato a una cerimonia «spiccatamente politica».