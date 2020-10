Secondo alcuni, come si usa dire in ambito sportivo, è un «pareggio che sa di sconfitta». Parliamo del fatto che il Consiglio comunale cittadino, lunedì, si è bloccato sulle richieste di credito per il piano sociale di Lugano Airport (500 mila franchi), la liquidazione della SA e la continuità della struttura in attesa dei privati (1,3 milioni). A un certo punto, votando sulla proposta di separare questi temi, il plenum si è diviso esattamente in due (24-24) e come impone la legge il tutto è stato rimandato alla prossima seduta. Tutto, compreso il piano sociale che i dipendenti licenziati e i sindacati attendono da mesi. C’erano tre opzioni sul tavolo (mezzo milione, 750 mila franchi o 1,3 milioni) ma per ora il saldo è pari a zero, con tutte le incertezze del caso. E ovviamente le parti sociali...