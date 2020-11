La pandemia ha spento la nostra luce. Non è una metafora: parliamo di consumi elettrici, che da gennaio a ottobre, nel comprensorio delle AIL, che comprende il Luganese e parte del Mendrisiotto, sono calati del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il primo pensiero è che i cittadini, caldamente invitati a rimanere nelle loro abitazioni per una buona fetta dello scorso inverno, abbia utilizzato di più la sua illuminazione e svariati apparecchi alimentati dalla corrente: il forno per preparare pizze, pagnotte e svariati altri prodotti fatti in casa, la televisione per guardare film e serie a raffica, per non parlare del computer. Invece no: i consumi privati sono rimasti stabili. A cambiare, e non di poco, sono stati quelli legati alle attività produttive e ai servizi, frenati dalle...