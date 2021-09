È probabilmente il luogo di Lugano in cui i cambiamenti si susseguono più rapidamente. In cui ieri c’era un bar e oggi non più. In cui oggi c’è una casetta e domani un immenso cantiere. Ed è un luogo di contrasti. Il bello e il brutto, il pop e il posh, le case del ‘48 e un nuovo palazzo che promette «una vista imperdibile» su chissà cosa. È città in pieno, a volte quasi troppo, ma c’è anche un grotto. Polenta, sushi e poke. Ed è multietnica: lo sono i suoi abitanti, lo sono i suoi ristorantini e i take-away da ogni angolo del mondo. E forse non è un caso se proprio in via Zurigo sopravvive Wong Ho, il più longevo ristorante cinese di Lugano. E a ben pensare, con i suoi cimiteri, è anche il luogo in cui i luganesi vanno a trascorrere l’eterno riposo. Molino nuovo è così. Prendere o lasciare....