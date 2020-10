Il Fondo di Solidarietà per gli studenti della Fondazione Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) è stato selezionato dall’associazione Swissfundraising come una delle cinque campagne di raccolta fondi più creative della Svizzera nel 2020. Il progetto è stato lanciato il 31 marzo, quando aumentava la consapevolezza che l’emergenza sanitaria non si sarebbe risolta in breve tempo e si raccoglievano i primi effetti del distanziamento sociale sulla sussistenza economica degli studenti, che si mantengono grazie all’aiuto delle proprie famiglie, ai concerti e alle esibizioni pubbliche. Il Conservatorio ha deciso di creare un fondo aperto in cui ciascun donatore potesse donare qualsiasi cifra, con cui erogare delle «borse di emergenza», cioè dei versamenti diretti sul conto corrente dello studente in difficoltà, previa valutazione dei requisiti. Un corno da caccia legato a una vela rossa spiegata: così il Conservatorio ha figurato l’abbraccio della generosità e della filantropia alla musica, in un momento di grande crisi per il settore che sta intaccando, in special modo, i giovani musicisti. La risposta a questa chiamata è stata immediata e la campagna è diventata subito virale. Ad oggi il fondo di solidarietà ha raccolto donazioni per più di 210.000 franchi e questo ha permesso al Conservatorio di erogare 132 borse di studio di emergenza: «Un grande risultato che dimostra quanto sia importante saper coinvolgere pubblici differenti offrendo loro l’occasione di incidere sulle sfide che la quotidianità costantemente pone» ha commentato Carlo Ciceri, delegato ai progetti strategici della Fondazione CSI.