Marijuana, cocaina ed eroina. Sono le tre sostanze stupefacenti che maggiormente si trovano sul mercato della droga di Lugano, così come del Ticino. C’è l’attività di spaccio, che rispetto a qualche decennio fa è mutata (ed è mutevole) e c’è chi, ogni giorno, scende in campo per cercare di liberare strade, appartamenti ed esercizi pubblici dalle droghe. Sono gli uomini e le donne della SAD, la Sezione antidroga della Polizia cantonale, che ha la sua sede principale in Città e delle antenne a Chiasso, Bellinzona e Locarno. Una ventina gli agenti (ai quali danno man forte anche una decina di poliziotti delle varie Comunali) che operano sul territorio. La metà di questi è concentrata su Lugano e il Luganese, piazza più «calda» nel contrasto agli stupefacenti. Alla testa della SAD, dallo scorso...