Una giovane ragazza è stata urtata da una vettura mentre stava attraversando la strada Cantonale davanti alla stazione FFS di Rivera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla sventurata, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.