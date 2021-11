Ecco la Toscana a S.Pellegrino Sapori Ticino: ieri 9 novembre, Francesco Bracali, del Ristorante Bracali, nel cuore della Maremma a Ghirlanda, frazione di Massa Marittima, 2 stelle Michelin, è stato ospite di Cristian Moreschi a Villa Principe Leopoldo. Una filosofia culinaria basata su territorialità e soprattutto rigore ha permesso lo svolgimento di una fantastica serata. Carni meticolosamente selezionate, ortaggi usciti dall’orto di famiglia e tanta arte. Grande appassionato di cultura, Bracali concepisce i suoi piatti come fossero affreschi rinascimentali.

Grazie a Chronos Wine Cellar, nuova realtà ticinese attiva nel settore dei vini alta gamma, Toscana anche per i vini con il grande nome Biondi-Santi: una storia secolare, fatta di passione, competenza e amore per il territorio, punto di riferimento incontestato per tutti gli appassionati del Brunello di Montalcino, raccontata agli ospiti di S.Pellegrino Sapori Ticino da Giampiero Bertolini e Giovanni Lai di Biondi-Santi.