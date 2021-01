Rapina a mano armata in posta a Maroggia

Primo colpo in Ticino nel 2021: poco dopo le 10.30 è avvenuta una rapina all’ufficio postale di Maroggia. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota. Due individui, di cui uno armato, hanno fatto irruzione nell'ufficio postale, Il rapinatore armato ha puntato la pistola minacciando l'impiegato. Dopo essersi fatto consegnare i soldi della cassa i due si sono dati alla fuga. La refurtiva si aggira su alcune migliaia di franchi. Non è ancora nota la direzione di fuga e neppure se i due malviventi sono a piedi o a bordo di un veicolo. Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Non vi sono feriti.