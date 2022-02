Rapina a mano armata in un distributore di benzina

Un distributore di benzina di Monteggio, in via cantonale, nei pressi del valico di Fornasette, è stato rapinato quest’oggi poco prima della 15. Lo comunica la Polizia cantonale un una nota. Gli autori del colpo sono due uomini, uno dei quali aveva un'arma da taglio. Una dipendente è stata costretta a consegnare del denaro dopo essere stata minacciata. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di un'auto verso il valico di Fornasette facendo perdere le tracce. Non si lamentano feriti. Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Sul posto oltre alla Polizia cantonale le pattuglie della Polizia comunale Malcantone Ovest e della Polizia comunale Malcantone Est. Al dispositivo prende parte anche l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).