Ieri sera verso le 23.30 a Lugano in via Bossi è avvenuta una rapina. Tre persone, un 29enne, cittadino tunisino, senza fissa dimora, un 18enne, cittadino svizzero, domiciliato nel Mendrisiotto e un 18enne, cittadino rumeno, dimorante nel Mendrisiotto hanno minacciato un 18enne, cittadino serbo, domiciliato nel Luganese e un 20enne, cittadino lettone, domiciliato pure nel Luganese facendosi consegnare il contenuto del portamonete. Gli autori, spiegano il Ministero Pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia della città di Lugano in una nota, sono stati fermati poco dopo i fatti dalla Polizia cantonale con la collaborazione di agenti della Polizia della città di Lugano. Nessuno è rimasto ferito. Dopo gli interrogatori i tre autori sono stati arrestati. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di rapina, contravvenzione alla Legge Federale sugli Stupefacenti, entrata e soggiorno illegale e danneggiamento. L'inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.