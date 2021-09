Festa illegale questa notte in pieno centro a Lugano, al Parco Saroli. Diverse decine di giovani, forse addirittura un centinaio, si sono radunati per quello che alcuni testimoni hanno definito un vero e proprio rave. La polizia comunale, come ci è stato confermato, è intervenuta più volte chiedendo di spegnere la musica. La zona, d’altronde, è residenziale. Attorno alle due di notte gli agenti sono dovuti intervenire in modo più energico, togliendo la corrente al generatore che alimentava l’impianto audio e facendo disperdere l’assembramento. Non è la prima volta che il Parco Saroli viene occupato per feste di questo tipo. Negli ultimi mesi, diversi abitanti si sono lamentati più volte. Stanotte, appunto, la polizia è intervenuta. Mancano al momento ulteriori dettagli. Abbiamo chiesto maggiori informazioni alla stessa polizia comunale. È possibile che entro qualche ora se ne saprà di più.