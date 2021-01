«L’MPS ricorrerà al referendum contro le decisioni che il Consiglio comunale di Lugano adotterà per la realizzazione del PSE». L’accordo con i privati per la realizzazione del nuovo Polo sportivo e degli eventi non è ancora stato approvato dal Legislativo di Lugano e già il Movimento per il socialismo (che in città non ha - ancora perlomeno - forze in Consiglio comunale) annuncia di voler raccogliere le firme per affossarlo. La fuga in avanti del partito guidato da Matteo Pronzini - che anche a sinistra è stata archiviata da diverse persone sotto la sezione «boutade elettorali» - scoperchia però una situazione interessante da analizzare. Quello del polo sportivo è infatti un dossier che non sembra essere destinato a entrare nel cuore di verdi e socialisti. Ci sono critiche e ci sono divisioni....