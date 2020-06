Il 72enne arrestato per l’incendio di Caslano ha confessato di avere appiccato il rogo nell’autorimessa delle due palazzine di via Rompada. Come riporta la RSI l’uomo avrebbe dovuto lasciare il suo appartamento, dove viveva da anni, alla fine del mese. Aveva già iniziato il trasloco quando – ha raccontato agli inquirenti – gli è salita la rabbia nei confronti dell’assistente sociale, del proprietario dell’abitazione e di alcuni inquilini, che sempre a suo dire lo avrebbero preso in giro.