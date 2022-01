Rhuigi Villaseñor nuovo direttore creativo di Bally

Il marchio di lusso svizzero Bally annuncia la nomina di Rhuigi Villaseñor a direttore creativo che supervisionerà la direzione artistica del marchio. La sua prima collezione per Bally debutterà per la stagione primavera/estate 2023.

Vita e carriera

Nato a Manila, Rhuigi Villaseñor, è fondatore, CEO e direttore creativo del marchio Rhude dal 2015. Ha iniziato la sua carriera a Los Angeles e attribuisce la sua passione per il design e la sua comprensione della costruzione dei capi all’essere cresciuto con una madre sarta ed un padre architetto. Di nazionalità filippina e americana, cresciuto in diversi continenti prima di arrivare negli Stati Uniti all‘età di nove anni, Villaseñor è stato riconosciuto come uno dei talenti della moda più promettenti di oggi. Con un‘attività che include prêt-à-porter e accessori ambiti dalle celebrità di tutto il mondo, la fama di Villaseñor si estende a un pubblico ampio e diversificato, amplificato anche dalle sue collaborazioni lifestyle, tra cui articoli per la casa e automotive. Con la sua reinterpretazione del guardaroba moderno, Villaseñor fa riferimento all‘iconografia americana con riflessioni nostalgiche che ricordano la sua infanzia, osservando una cultura aspirazionale attraverso una lente straniera, una narrativa che unisce lusso con elementi dello streetwear. Villaseñor avrà sede tra Los Angeles e la Svizzera.

Le dichiarazioni

Nicolas Girotto, CEO di Bally, ha dichiarato: «Negli ultimi tre anni abbiamo ridefinito il nostro posizionamento, consolidando con successo il marchio attraverso l‘offerta di prodotti e i punti di contatto con i clienti. Questo punto di partenza, radicato nel riconoscimento della nostra identità svizzera, ci consente di progredire sulle nostre ambizioni. In questo momento di trasformazione, e dopo aver trovato il campione giusto in Rhuigi, siamo pronti per portare Bally al livello successivo. Affidiamo a Rhuigi, un visionario di talento, il compito di continuare a far evolvere la rilevanza contemporanea del nostro marchio e di accelerare la crescita preservando i valori fondamentali di Bally. Dopo aver seguito l‘ascesa di Rhuigi, sono entusiasta di come la sua creatività e il suo spirito energico lo abbiano reso uno dei più grandi generatori di idee e creatori di comunità del settore. La profonda comprensione di Rhuigi della storia di Bally, unita a un apprezzamento dello stile di vita svizzero, sarà determinante per introdurre il marchio nel futuro».

Rhuigi Villaseñor ha dichiarato: «Sono orgoglioso di essere stato nominato nuovo Direttore Creativo di Bally. Come marchio che mi sta molto a cuore, Bally è stato indossato nella mia famiglia di generazione in generazione, da mio nonno fino a me. L‘eredità pionieristica del marchio, attraverso l‘innovazione sociale e 171 anni di eredità nel mondo del lusso, è una vera ispirazione e sono attratto dall‘impegno fondamentale dell‘azienda nella sostenibilità e l‘artigianalità. Ho sempre ammirato l‘approccio svizzero al lusso, la sua rappresentazione discreta dell‘eccellenza, l‘apertura simbiotica e la cura per l‘ambiente. Nicolas [Girotto] e io ci siamo trovati d’accordo sulla nostra visione condivisa, ed è con immenso onore che accetto questa sfida. Non vedo l‘ora di rinvigorire e modernizzare il marchio rispettando la sua lunga tradizione, condividendo ulteriormente la sua storia con una comunità più ampia».

Manuel Martinez, presidente del consiglio di amministrazione di Bally, ha dichiarato: «Siamo lieti di accogliere un talento così straordinario in Bally. Rhuigi Villaseñor ha una profonda comprensione del potenziale del marchio e porterà una forza creativa sinergica, articolando ulteriormente il marchio e spingendo al contempo il riposizionamento fondamentale condotto con successo da Nicolas [Girotto] negli ultimi tre anni”

