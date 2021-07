Riale Scairolo: la frustrazione dei pescatori

Niente, non ce la facciamo proprio a non inquinare il riale Scairolo. Nonostante gli avvertimenti delle autorità, gli appelli di chi difende l’ambiente, le inchieste, gli articoli di giornale, gli atti parlamentari e i gruppi di lavoro, il corso d’acqua che attraversa la zona industriale di Grancia e Lugano continua a pagare le conseguenze degli errori, dell’ignoranza o del menefreghismo di alcuni. L’ennesimo caso risale a venerdì scorso, quando ai pompieri, in serata, è stata segnalata una certa quantità di pesci morti che galleggiavano sulla superficie del fiumiciattolo.

Al momento le cause non sono note, ma i prelievi effettuati e le varie analisi dovrebbero aiutare a chiarire l’accaduto. Rescue Media ha segnalato che la situazione sembra esser tornata alla normalità, o almeno a un’apparente...