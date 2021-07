Aggiornato alle 22.56 - È stata riaperta al traffico questa sera verso le 22.45 la strada che porta da Castagnola alla dogana di Gandria chiusa in giornata per una frana . A darne notizia è la polizia cantonale che tramite una nota stampa informa che i lavori di sgombero della tratta hanno permesso la riapertura della stessa prima del previsto.

In alternativa la Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL) e le Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla avevano organizzato delle corse in battello gratuite per il pomeriggio odierno e la mattina di domani. Le autorità avevano informato che «i servizi di collegamento di trasporto pubblico via lago tra Lugano e Porlezza si confermano una soluzione tattica in risposta ad eventi eccezionali ma anche una risposta strategica per l’introduzione di un servizio di mobilità integrata anche a supporto di una decongestione del traffico stradale».