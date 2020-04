Limitare la presenza nelle sedi scolastiche solo agli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e di quinta elementare. È questa la presa di posizione della Città di Lugano contenuta in una lettera indirizzata all’attenzione del Consiglio di Stato, in cui il Municipio ha sviluppato una proposta specifica al fine di garantire la sicurezza ottimale ad allievi e docenti. «A parere della Città, i l modello proposto dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) non tiene conto di tutte le variabili in gioco - si legge nel messaggio -. In particolare, una scuola a turni presuppone la presenza in classe della metà degli allievi, cosa che non permette di garantire il servizio di accudimento per gli allievi rimasti a casa, poiché i docenti e le aule sono occupati dal resto della classe».

L’Istituto scolastico di Lugano conta infatti 3.700 allievi distribuiti su circa 50 sedi e «la sospensione della refezione alla scuola elementare e dell'infanzia è di difficile applicazione: emerge ad esempio la difficoltà per i genitori che lavorano di andare a prendere i bambini e riportarli a scuola». Secondo la Città, in alcuni quartieri l’uso dei trasporti scolastici è «indispensabile» e il loro utilizzo «non si concilia con la necessità di garantire la distanza sociale e le misure d’igiene». Nello specifico, per i bambini dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia la Città propone «le lezioni in presenza nel periodo compreso tra il 1. e il 12 giugno, con interruzione della scuola a distanza e una presenza alternata degli allievi per consentire le necessità di accudimento. Per i bambini di quinta elementare l’inizio delle lezioni sarebbe a partire dall’11 maggio fino al 12 giugno, con gruppi dimezzati e l’interruzione della scuola a distanza. Qualora la situazione lo permettesse si ipotizza di organizzare per tutti gli allievi, suddivisi in gruppo, dei momenti di chiusura a scuola durante l’ultima settimana, per permettere di concludere l’anno scolastico curando soprattutto gli aspetti emotivi e relazionali».