Dopo il «soft opening» di maggio, la Swissminiatur di Melide dà definitivamente il via alla stagione 2020: tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per garantire la sicurezza dei visitatori, nel rispetto delle misure di sicurezza emanate dalle autorità federali e cantonali e secondo le direttive dell’Associazione dei Musei Svizzeri (AMS), il parco è accessibile con un percorso a senso unico. Inoltre sono pronti ad accogliere i clienti il chiosco (per un massimo di 4 persone contemporaneamente) ed un punto ristoro con bibite, gelati e caffè. Rimarranno chiusi fino a nuovo avviso il ristorante, il trenino viaggiatori e l’area giochi.