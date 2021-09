A causa della pandemia la manifestazione si era presa una pausa lo scorso anno, la prima edizione che aveva rinunciato alla location di Carona per difficoltà logistiche di accesso. E l’edizione 2021 non si differenzierà molto da quella molto apprezzata del 2019, culminata in una gara di urban short track in centro che aveva visto prevalere per un centimetro il ticinese Filippo Colombo sul campione Nino Schurter. Colombo, fresco di bronzo europeo in mountain bike, che sarà di nuova della partita domenica, così come altri nomi importanti della specialità, come quello di Linda Indergand, bronzo alle recenti Olimpiadi. Ci sarà anche Schurter, ma senza correre, e così Fabian Cancellara: sabato si terrà infatti l’appuntamento luganese del Cancellara Challenge, in un percorso fra Lugano e Melide, andata e ritorno. A chiudere Bike Emotions sarà invece una tappa del campionato europeo di Handbike. In tutto saranno oltre 700 i concorrenti al via.