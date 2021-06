Per l’accusa non ci sono dubbi: davanti alla Corte delle assise criminali, oggi, è comparso un «boss» locale del traffico e dello spaccio di cocaina attivo sulla piazza ticinese. Un 30.enne cittadino dominicano domiciliato nel Luganese che, tra il gennaio del 2017 e lo stesso mese del 2019, ha importato in Svizzera almeno 5 chilogrammi di cocaina. Un quantitativo – secondo l’accusa sostenuta dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti – che potrebbe essere anche maggiore: «Quanto indicato nell’atto d’accusa non è che la punta dell’iceberg; questo è quanto siamo riusciti a provare». Che dietro a questo narcotraffico ci fosse una buona organizzazione lo ha evidenziato la stessa inchiesta. L’uomo, difeso dalla legale Micaela Rossetti, avrebbe infatti preso parte a 8 viaggi che dall’Olanda hanno portato in Ticino lo stupefacente. La partenza in auto con un complice verso Amsterdam, l’acquisto della merce e il rientro a casa: il complice-corriere con l’auto «carica», lui in aereo. In due occasioni, invece, il viaggio in auto è stato organizzato con la moglie e i due figli piccoli, camuffando così gli affari in un presunto viaggio per vacanza. Fino al gennaio del 2019, quando durante l’ennesimo trasporto il complice (nel frattempo condannato a 4 anni e mezzo) viene fermato al valico di Pizzamiglio con un chilo di polvere bianca nascosto nella ruota di scorta dell’auto sulla quale viaggiava. A questo punto l’imputato, ancora in Olanda, venuto a conoscenza del «problema» decide di non tornare. Fino a giugno di due anni fa, quando viene preso grazie a un mandato di arresto internazionale. Ieri, come detto, è approdato in aula per fare i conti con la giustizia: infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e ripetuto riciclaggio di denaro (oltre 16mila franchi inviati in Repubblica Dominicana e almeno 125mila franchi cambiati affinché si potesse acquistare la droga) le accuse principali mosse nei suoi confronti. Per questo l’accusa ha chiesto una condanna a 7 anni di carcere, la revoca delle due precedenti pene pecuniarie sospese e l’espulsione dalla Svizzera per 9 anni. Di diverso avviso la difesa, la quale si è battuta per una pena massima di 4 anni e mezzo di reclusione. L’imputato «ha sostanzialmente ammesso i reati, ma contesta i quantitativi di cocaina trasportati e la somma di denaro riciclata – è stato evidenziato durante l’arringa –. È sinceramente pentito e ha collaborato». Tesi contrapposta a quella dell’accusa: «Ammetteva le sue azioni quando non poteva più contestarle». Spetterà ora alla Corte – presieduta dal giudice Marco Villa – esprimersi. La sentenza è prevista domani in tarda mattinata.