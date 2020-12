Le immagini del terribile incendio che ha divorato lo storico Mulino di Maroggia il 23 novembre scorso sono ancora negli occhi di tutti i ticinesi, soprattutto in quelli del titolare Alessandro Fontana. Ma proprio dalle ceneri è emersa la volontà di ridare un futuro alla struttura tramite un progetto di solidarietà. «La solidarietà e l’affetto della popolazione delle ultime due settimane ci hanno travolti. Molte persone ci hanno chiesto come aiutarci concretamente per riportare in vita il Mulino» ha dichiarato Fontana. «Con la piattaforma progettiamo.ch stiamo elaborando un progetto di crowdfunding, con obiettivi chiari e gestito con la massima trasparenza, che renderemo pubblico appena ultimato».

Per Alessandro Fontana gli obiettivi sono chiari: «Per noi ricostruire è un dovere nei confronti della collettività e ne approfitto per ringraziare gli enti, associazioni, istituzioni e i cittadini per il sostegno datoci in questi giorni. Ricostruiremo non solo per i nostri dipendenti, ma anche per gli agricoltori, il Cantone e tutta la popolazione. Oltre alla possibile creazione di un polo cantonale del cereale e l’idea di una collaborazione con il centro di competenze agroalimentari ticinese ( CCAT ) siamo in contatto con ated-ICT Ticino che ci ha proposto alcuni interessanti progetti per avvicinare la realtà del Mulino alle persone attraverso strumenti tecnologici e digitali». Ated-ICT Ticino sta lavorando ad una Tombola Digitale che Cristina Giotto, direttore dell’associazione, così sintetizza: «Ated sostiene l’utilizzo della tecnologia al servizio delle persone e per questa ragione, nell’ambito del progetto di “Solidarietà Digitale ated” avviato durante la prima ondata della pandemia, promuoviamo oggi una tombola digitale per il prossimo 23 gennaio. Con il ricavato ated-ICT Ticino fornirà al Mulino di Maroggia sia alcuni visori di realtà virtuale che una stampante 3D alimentare per dare vita a progetti formativi per le scuole».