L’accusa è di appropriazione indebita, per un totale di oltre 800 mila franchi. In parte per «foraggiare» l’«amico» 27.enne. Don Samuele, curatore dei genitori, avrebbe prelevato dal loro conto (al netto dei rimborsi) 563.000 franchi. Altri soldi sarebbero stati «presi» alla colonia estiva per bambini Grest intestata alla parrocchia di Cadro, a una fondazione ecclesiastica e alla Fondazione Damiano Tamagni, costituitasi accusatore privato.