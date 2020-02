Sono stati 130.630 i passeggeri trasportati dalla funicolare del Monte Brè nel corso del 2019, definito «l’anno migliore di sempre». Ora la struttura è pronta a ripartire: sabato 29 febbraio verrà inaugurata la stagione 2020. Per l’occasione le corse saranno a metà prezzo per tutto il weekend. Per maggiori informazioni e dettagli si veda il sito www.montebre.ch.

Come di consueto, durante i mesi invernali di gennaio e febbraio, i due impianti della Funicolare sono rimasti chiusi per i regolari lavori di revisione, che permetteranno a turisti e cittadini di viaggiare sulla funicolare in massima sicurezza. Per la stagione 2020 sono in preparazione numerose attività. Tra queste, una nuova offerta escursionistica in collaborazione con una guida locale e l’inaugurazione dell’Aula nel Bosco promossa dalla Città di Lugano. Un progetto quest’ultimo rivolto agli allievi dell’Istituto scolastico comunale, che ha l’obiettivo di valorizzare l’esperienza e l’apprendimento, in relazione con il paesaggio.