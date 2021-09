Sono ripresi, dopo la pausa estiva, gli incontri del gruppo auto-aiuto «Riparto dal mio parto», rivolto alle donne che hanno un ricordo doloroso del proprio parto. Gli incontri si tengono presso la sede dell’Associazione Nascere Bene Ticino (ANBT) in via Guglielmo Canevascini 4 a Lugano.

L’auto-aiuto è pensato in particolare per le mamme che non si sono sentite ascoltate o rispettate nei propri bisogni, ritengono di aver subito degli interventi non necessari o non hanno potuto mantenere il controllo sulla propria esperienza.