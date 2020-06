I lavori per la pavimentazione in pietra naturale del centro città procedono secondo i tempi previsti. Il 15 giugno prenderà avvio una nuova fase di cantiere, che prevede l’intervento di riqualifica stradale e il riordino delle sottostrutture di via Pretorio e via Magatti. La durata dei lavori sarà di circa un anno.

Il progetto - volto a valorizzare un’area di pregio con la creazione di spazi funzionali e accoglienti - oltre alla nuova pavimentazione pregiata e alla riqualifica delle vie del centro con attenzione alla mobilità pedonale, prevede il completamento delle infrastrutture (canalizzazione, acque meteoriche e potenziamento delle reti di distribuzione AIL) nella Contrada di Verla, lungo via Pretorio e via Magatti. Come nelle tappe precedenti il transito veicolare e pedonale, così come l’accesso a commerci ed esercizi pubblici restano garantiti.

L’opera rappresenta un passo importante di riqualifica dello spazio pubblico e della valorizzazione della mobilità lenta, con benefici sociali, economici e turistici per la cittadinanza e i visitatori. Gli interventi previsti hanno due obiettivi prioritari. Da un lato, l’estensione della zona pedonale e la realizzazione di spazi attrattivi per residenti e visitatori e, dall’altro, il riordino e il potenziamento delle infrastrutture. Il Municipio, infatti, ha messo in atto interventi orientati verso il recupero degli spazi caratteristici del centro urbano, con priorità ai percorsi pedonali quotidiani, storici o turistici. L’area è una zona di incontro, dove i pedoni hanno la precedenza sui veicoli e la velocità massima è di 20 km/h.

Il programma di attuazione delle opere è suddiviso in quattro tappe, due delle quali già concluse (1 e 3), una parzialmente realizzata (2A) e una oggetto dei lavori che riprenderanno in giugno (2):

Fase 1 - Contrada di Verla: completata. Sono state realizzate le infrastrutture e la pavimentazione fra via Pretorio e la piazzetta ex Posta.

Fase 2 via Pretorio - via Magatti: avvio dei lavori il 15 giugno; sistemazione dell’area di cantiere a partire dal 2 giugno; sondaggi dall’8 giugno. L’intervento prevede la realizzazione delle infrastrutture e della pavimentazione lungo via Magatti e via Pretorio. I lavori dureranno un anno con un investimento di circa 1 milione di franchi.

Fase 2A - via Pretorio/via della Posta: parzialmente completata. Realizzata la fontana disegnata dai progettisti ed eseguito il tratto di canalizzazioni sino a via Pretorio. Ancora da eseguire le infrastrutture, in particolare le condotte delle acque meteoriche lungo via Pretorio fino oltre l'incrocio con Corso Pestalozzi.

Fase 3 - Via della Posta: completata. Sono state realizzate le infrastrutture e la pavimentazione lungo via della Posta.

Il cantiere avviato nell’aprile 2018 – che nel suo insieme rappresenta l’intervento finale della pedonalizzazione del centro storico – sta seguendo il calendario previsto.

Il credito di 8,5 milioni di franchi per la riqualifica urbanistica e la nuova pavimentazione del centro era stato licenziato dal Municipio nel 2016 e approvato dal Consiglio comunale nel 2017.

325.000 franchi per il comparto di piazza Molino Nuovo

Il Municipio inoltre ha licenziato oggi all’attenzione del Consiglio comunale il messaggio con la richiesta di un credito di 325'000 franchi necessario alla realizzazione del mandato di studi paralleli per la riqualifica urbanistica del comparto di Piazza Molino Nuovo e la successiva modifica del Piano regolatore.

La procedura del mandato di studi paralleli consentirà di identificare un nuovo concetto urbanistico per la riqualifica del comparto di Piazza Molino Nuovo, che dal profilo pianificatorio è disciplinato da un Piano particolareggiato del 1991. A distanza di quasi trent’anni, la piazza e il comparto attorno a essa sono rimasti pressoché inalterati e non rispondono più alle esigenze funzionali del quartiere e della città. L’area oggetto di riqualifica è quella centrale, racchiusa tra via Trevano e la chiesa della Madonnetta, che comprende Piazza Molino Nuovo e gli isolati fino a via Zurigo.

L’Esecutivo ha identificato alcuni orientamenti urbanistici per la riqualifica, come l’importanza di garantire la presenza del verde e dell’elemento acqua - anche nell’ottica di evitare isole di calore - oltre alla creazione di spazi di aggregazione.

Il mandato di studi paralleli (MSP) fungerà da base per allestire la variante del Piano regolatore. L’obiettivo è da un lato conferire all’area della piazza una forte valenza di spazio pubblico e di aggregazione per il quartiere e la città, tutelando la presenza della chiesa e gli elementi di valore storico e culturale; dall’altro, trovare nuove soluzioni urbanistiche per il comparto, considerato che in quasi trent’anni non è stato possibile concretizzare quanto previsto dal piano regolatore del 1991. In relazione alla viabilità, nel 2019 la Città ha dato incarico a uno studio di ingegneria del traffico di effettuare alcune verifiche e approfondimenti con lo scopo di ridurre l’impatto del traffico veicolare e favorire la mobilità pedonale e ciclabile: le misure e gli orientamenti scaturiti da questo studio saranno inseriti nel bando di concorso.

Il MSP si rivolge a team composti da professionisti nei rami della pianificazione, dell’urbanistica (capofila) e dell’architettura che dovranno elaborare idee e soluzioni per lo sviluppo dei contenuti e la valorizzazione delle peculiarità del comparto.

I risultati saranno oggetto di una pubblicazione e di un’esposizione, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento partecipativo della popolazione. Per la riqualifica della piazza sarà in seguito aperto un concorso di progettazione per il quale sarà sottoposta una specifica richiesta di credito al Legislativo.

Il messaggio municipale con la richiesta di 325'000 franchi viene ora sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale.

