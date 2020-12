Risanare gli uffici in centro costerebbe più di 40 milioni

Non rientra probabilmente nella categoria «letture consigliate per le vacanze di Natale 2020» ma, indubbiamente, le 70 pagine del messaggio sull’accordo di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del polo sportivo e degli eventi offrono diversi spunti interessanti. Oggi ci concentriamo sull’analisi fatta dal Municipio di Lugano in merito al progetto - che non fa l’unanimità tra i partiti - di spostare buona parte dell’amministrazione comunale dal centro a Cornaredo. Un’analisi che si arricchisce di un elemento non considerato prima: quest’anno, con la pandemia, semplici concetti come «ufficio» e «spazio di lavoro» sono cambiati in modo piuttosto marcato.

La crescita dei collaboratoriMa andiamo con ordine. «Una nuova sede dell’amministrazione - spiega il Municipio - rappresenta l’opportunità...