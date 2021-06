Un 35.enne etiope residente nel Luganese è morto quest’oggi dopo aver rischiato l’annegamento ieri al Lido di Lugano. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo era stato rinvenuto ieri verso le 17.30 sul fondo della piscina olimpionica del Lido di Lugano. Dopo essere stato rianimato sul posto, era stato trasportato in ambulanza all'ospedale dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. Erano pure intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano. Per prestare sostegno psicologico era stato richiesto l'intervento del Care Team.